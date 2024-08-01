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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риека - Корвинул Хунедоара
Риека - Корвинул Хунедоара: обзор матча 01 августа 2024
Риека
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Корвинул Хунедоара
12'
Д. Петрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Корвинул Хунедоара
Желтая карточка
N. Galešić
78'
76'
Пенальти не реализован!
С. Бус
Желтая карточка
J. Posavec
74'
Замена
B. Bogojević
️️️️
Т. Фрук
73'
Замена
Э. Банда
️️️️
Л. Селахи
73'
Замена
J. Posavec
️️️️
М. Зломислич
53'
49'
Желтая карточка
С. Бус
ГОЛ! 1:0!
Д. Петрович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Корвинул Хунедоара
1
Stefan Lefter
ВР
6
Viorel Lica
ЦЗ
30
Antoniu Manolache
ЦЗ
98
Mihai Velisar
ЦЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
20
Desley Ubbink
ЦП
10
Alexandru Neacșa
ЦП
11
Роджер
АП
16
Marius Lupu
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
19
Daniel Pîrvulescu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Максим
Риека
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
22
Noel Jakac
ЦФ
Корвинул Хунедоара
1
Cristian Blaga
ВР
3
Ionut Pop
ЦЗ
8
Antonio Bradu
ЦП
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
33
Marius Chindriş
ЦП
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
27
Lucas Câmpan
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
3-3-2-3
5
Чабрая
6
Радельич
28
Смольчич
18
Селахи
21
Петрович
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
15
29
Иванович
23
Зломислич
3-3-1-3
1
6
30
98
97
20
10
11
Роджер
19
19
Бус
16
10
Фрук
25
25
10
Фрук
18
Селахи
12
Банда
12
Банда
18
Селахи
23
Зломислич
12
12
23
Зломислич
Остались в запасе
Риека
Корвинул Хунедоара
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
45
Анте Майсторович
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
22
Noel Jakac
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Cristian Blaga
ВР
3
Ionut Pop
ЦЗ
8
Antonio Bradu
ЦП
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
33
Marius Chindriş
ЦП
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
27
Lucas Câmpan
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
Главный тренер
Флорин Максим
Остались в запасе
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
45
Анте Майсторович
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
22
Noel Jakac
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Blaga
ВР
3
Ionut Pop
ЦЗ
8
Antonio Bradu
ЦП
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
33
Marius Chindriş
ЦП
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
27
Lucas Câmpan
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Флорин Максим
Статистика матча Риека - Корвинул Хунедоара
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 4
21.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 0
31.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Sivert Amland, Norway
Стадион:
Ружевица
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