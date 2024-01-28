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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 28 января 2024
Куинз Парк Рейнджерс
28.01.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
90+5'
К. Пал
86'
Д. Радони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
90'
+9
Замена
М. Пирсон
️️️️
Б. Спенсер
ГОЛ! 1:1!
К. Пал
Пас отдал
И. Хаир
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Б. Радулович
90'
+2
Желтая карточка
Б. Спенсер
Замена
М. Фокс
️️️️
Д. Кларк-Салтер
90'
Замена
А. Адома
️️️️
С. Филд
90'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
86'
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Радони
Пас отдал
Р. Балкер
76'
Замена
Д. Корома
️️️️
А. Матос
71'
Замена
Р. Балкер
️️️️
М. Хелик
Желтая карточка
С. Филд
64'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
К. Уиллок
61'
Замена
П. Смит
️️️️
Л. Дайкс
61'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
23'
Желтая карточка
A. Drewe
18'
17'
Желтая карточка
М. Хелик
Замена
A. Drewe
️️️️
Р. Каннон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
6
Алекс Матос
ПВ
25
Боян Радулович
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
3-3-2-2
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
4
Каннон
4
Коулбэк
26
Филд
6
Кларк-Салтер
16
Уиллок
10
Хаир
22
Армстронг
13
Дайкс
3-3-2-2
21
Николлс
6
Хелик
12
Лис
7
Джексон
6
Хогг
5
Радони
15
Спенсер
6
Матос
42
Томас
9
Хили
25
Радулович
6
Кларк-Салтер
3
Фокс
3
Фокс
6
Кларк-Салтер
4
Каннон
29
29
4
Каннон
16
Уиллок
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
16
Уиллок
26
Филд
37
Адома
37
Адома
26
Филд
13
Дайкс
11
Смит
11
Смит
13
Дайкс
15
Спенсер
5
Пирсон
5
Пирсон
15
Спенсер
6
Хелик
12
Балкер
12
Балкер
6
Хелик
6
Матос
37
Корома
37
Корома
6
Матос
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
31
Джордан Арчер
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
13
Giosue Bellagambi
ВР
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Хаддерсфилд Таун
4
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
338
298
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
61
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.36
1.98
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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