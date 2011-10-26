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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Дуйсбург
Хольштайн - Дуйсбург: обзор матча 26 октября 2011
Хольштайн
26.10.2011, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Дуйсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хольштайн - Дуйсбург
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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