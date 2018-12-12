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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Хоффенхайм
Манчестер Сити - Хоффенхайм: обзор матча 12 декабря 2018
Манчестер Сити
12.12.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
45+1'
Л. Сане
61'
Л. Сане
16'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Хоффенхайм
77'
Желтая карточка
Жоэлинтон
64'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 2:1!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Стерлинг
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
45'
+1
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
14
Ляпорт
30
Отаменди
6
Стоунз
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
9
Жезус
47
Фоден
3-3-1-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Нуху
21
Хюбнер
30
Бренет
27
Гриллич
14
Шульц
18
Гайгер
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Хоффенхайм
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
32
Винченцо Грифо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Манчестер Сити - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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