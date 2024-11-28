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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Панатинаикос - ХИК
Панатинаикос - ХИК: обзор матча 28 ноября 2024
Панатинаикос
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
1 : 0
Завершен
ХИК
33'
Й. Тойвио (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - ХИК
90'
+4
Желтая карточка
G. Antzoulas
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
90'
85'
Желтая карточка
Л. Эрвин
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Еремеефф
85'
85'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
С. Хостикка
Замена
А. Унаи
️️️️
Т. Бакасетас
82'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Ф. Пельистри
81'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Н. Максимович
69'
Замена
Тете
️️️️
Ф. Джуричич
69'
68'
Замена
Б. Лайонс-Фостер
️️️️
Й. Тойвио
68'
Замена
Л. Лингман
️️️️
О. Кекчу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Тойвио
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Тасос Бакасетас
(К)
АП
31
Филип Джуричич
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
(К)
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
19
Adriano Bregou
ЦП
11
Тете
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Лодыгин
37
Младенович
4
Шенкевельд
15
Ингасон
13
Вагианнидис
15
Арао
88
Максимович
9
Бакасетас
31
Джуричич
28
Пельистри
19
Еремеефф
3-2-1-1-3
1
Ниджуис
5
О'Шонесси
4
Тойвио
6
28
Илитолва
23
Паллас
22
7
Кекчу
7
Хостикка
94
Эрвин
8
9
Бакасетас
21
Унаи
21
Унаи
9
Бакасетас
88
Максимович
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
88
Максимович
31
Джуричич
11
Тете
11
Тете
31
Джуричич
28
Пельистри
7
Мансини
7
Мансини
28
Пельистри
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
4
Тойвио
24
Лайонс-Фостер
24
Лайонс-Фостер
4
Тойвио
7
Кекчу
10
Лингман
10
Лингман
7
Кекчу
7
Хостикка
9
9
7
Хостикка
Остались в запасе
Панатинаикос
ХИК
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Панатинаикос - ХИК
1
2
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
16
18
Офсайды
0
2
Количество передач
458
359
Сейвы
3
9
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.52
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
0 : 4
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
0 : 4
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Олимпийский
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