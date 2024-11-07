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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - Олимпия
ХИК - Олимпия: обзор матча 07 ноября 2024
ХИК
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
0 : 2
Завершен
Олимпия
57'
М. Брест
68'
P. Agba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Олимпия
Желтая карточка
Й. Тойвио
89'
Желтая карточка
Б. Лайонс-Фостер
85'
80'
Замена
А. Санчес
️️️️
R. Boultam
Желтая карточка
Х. Банде
79'
75'
Замена
J. Govea
️️️️
М. Брест
75'
Замена
T.
️️️️
Д. Пинту
Замена
Л. Лингман
️️️️
О. Кекчу
72'
Замена
Б. Лайонс-Фостер
️️️️
G. Antzoulas
72'
Замена
Л. Планж
️️️️
С. Хостикка
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
P. Agba
Пас отдал
М. Брест
63'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Брест
Пас отдал
Ю. Ласицкас
46'
Замена
А. Мухамедбегович
️️️️
D. Kojić
31'
Желтая карточка
М. Брест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
(К)
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
(К)
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
7
Peter Agba
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
9
Dino Kojić
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
16
Mateo Acimovic
ЦП
88
Thalisson
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
3-2-1-1-3
1
Ниджуис
6
4
Тойвио
5
О'Шонесси
23
Паллас
28
Илитолва
22
7
Кекчу
7
Хостикка
94
Эрвин
8
4-2-2-2
69
Видовшек
14
Ратник
21
23
Ласицкас
33
Суалехе
7
24
8
Пинту
18
Брест
19
Дурдов
9
6
24
Лайонс-Фостер
24
Лайонс-Фостер
6
7
Кекчу
10
Лингман
10
Лингман
7
Кекчу
7
Хостикка
7
Планж
7
Планж
7
Хостикка
9
17
Мухамедбегович
17
Мухамедбегович
9
18
Брест
33
33
18
Брест
8
Пинту
88
88
8
Пинту
24
11
Санчес
11
Санчес
24
Остались в запасе
ХИК
Олимпия
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
16
Mateo Acimovic
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
16
Mateo Acimovic
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча ХИК - Олимпия
3
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
16
Офсайды
1
3
Количество передач
433
387
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.38
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
0 : 1
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
0 : 1
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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