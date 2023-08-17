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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Люцерн - Хиберниан
Люцерн - Хиберниан: обзор матча 17 августа 2023
Люцерн
17.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Хиберниан
16'
Я. Кадак
67'
К. Адеми
10'
Э. Йуан
73'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Хиберниан
Желтая карточка
М. Майер
90'
+7
Замена
Л. Жакес
️️️️
И. Бека
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
К. Доидж
Желтая карточка
М. Фридек
88'
82'
Желтая карточка
Л. Миллер
Замена
A. Abubakar
️️️️
М. Бюрх
80'
76'
Замена
К. Доидж
️️️️
М. Бойл
73'
ГОЛ! 2:2!
М. Бойл
Пас отдал
Э. Йуан
ГОЛ! 2:1!
К. Адеми
Пас отдал
М. Фридек
67'
Замена
Т. Оку
️️️️
Я. Кадак
66'
Замена
С. Шадер
️️️️
Л. Виллигер
65'
61'
Замена
Р. Бушири
️️️️
Д. Кэмпбелл
61'
Замена
Д. Обита
️️️️
Д. Венте
52'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
Замена
К. Адеми
️️️️
S. Ottiger
46'
Желтая карточка
М. Бюрх
42'
42'
Желтая карточка
Д. Венте
ГОЛ! 1:1!
Я. Кадак
Пас отдал
Л. Виллигер
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
26
Якуб Кадак
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лорец
30
Бека
15
Бюрх
2
20
Дорн
14
Яшари
26
Кадак
16
Белоко
17
Фридек
7
Майер
27
Виллигер
4-1-2-1-2
1
Маршалл
12
Миллер
2
Фиш
4
Хэнлон
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
63
Левитт
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Йуан
9
Венте
30
Бека
14
Жакес
14
Жакес
30
Бека
27
Виллигер
69
Шадер
69
Шадер
27
Виллигер
2
9
Адеми
9
Адеми
2
26
Кадак
10
Оку
10
Оку
26
Кадак
15
Бюрх
11
11
15
Бюрх
32
Кэмпбелл
33
Бушири
33
Бушири
32
Кэмпбелл
9
Венте
21
Обита
21
Обита
9
Венте
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
10
Бойл
27
Доидж
27
Доидж
10
Бойл
Остались в запасе
Люцерн
Хиберниан
44
Diego Heller
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Murray Johnson
ВР
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
5
Leny Meyer
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
17
Кевин Спадануда
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Люцерн - Хиберниан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
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