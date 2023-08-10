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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хиберниан - Люцерн
Хиберниан - Люцерн: обзор матча 10 августа 2023
Хиберниан
10.08.2023, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Люцерн
46'
Д. Ньюэлл
73'
Д. Венте
90'
Д. Обита
56'
И. Бека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Люцерн
ГОЛ! 3:1!
Д. Обита
90'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
Д. Левитт
85'
Замена
Д. Джегго
️️️️
М. Бойл
83'
80'
Замена
С. Шадер
️️️️
К. Адеми
Замена
К. Доидж
️️️️
А. Ле Фондре
74'
Замена
Э. Мелькерсен
️️️️
Д. Венте
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Венте
Пас отдал
А. Ле Фондре
73'
67'
Желтая карточка
М. Бюрх
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
67'
65'
Желтая карточка
К. Адеми
63'
Желтая карточка
L. Meyer
56'
ГОЛ! 1:1!
И. Бека
55'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Т. Оку
55'
Замена
S. Ottiger
️️️️
К. Спадануда
ГОЛ! 1:0!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
Д. Венте
46'
Замена
Д. Обита
️️️️
Э. Йуан
46'
40'
Желтая карточка
А. Яшари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
4-2-1-3
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
63
Левитт
11
Ньюэлл
10
Бойл
9
Венте
19
Ле Фондре
27
Йуан
3-1-2-2-2
1
Лорец
20
Дорн
15
Бюрх
30
Бека
14
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
17
Спадануда
9
Адеми
10
Оку
27
Йуан
21
Обита
21
Обита
27
Йуан
10
Бойл
8
Джегго
8
Джегго
10
Бойл
63
Левитт
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
63
Левитт
19
Ле Фондре
27
Доидж
27
Доидж
19
Ле Фондре
9
Венте
9
Мелькерсен
9
Мелькерсен
9
Венте
17
Спадануда
2
2
17
Спадануда
9
Адеми
69
Шадер
69
Шадер
9
Адеми
10
Оку
27
Виллигер
27
Виллигер
10
Оку
Остались в запасе
Хиберниан
Люцерн
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
44
Diego Heller
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
40
Reuben McAllister
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Хиберниан - Люцерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
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