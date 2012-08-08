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Хельсингборг - Шленск
Хельсингборг - Шленск: обзор матча 08 августа 2012
Хельсингборг
08.08.2012, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Шленск
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хельсингборг - Шленск
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0
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0
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Шленск
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
- : -
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 10 тур
Шленск
1 : 4
10.10.2026
Лех
Информация о матче
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Хельсингборг
Шленск
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2025.05.29 15:16
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2025.01.17 10:08
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2025.05.29 15:16
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2025.01.17 10:08
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