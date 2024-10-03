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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайденхайм - Олимпия
Хайденхайм - Олимпия: обзор матча 03 октября 2024
Хайденхайм
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
2 : 1
Завершен
Олимпия
6'
А. Бек
83'
П. Ваннер
77'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Олимпия
Желтая карточка
Л. Кербер
90'
+5
Желтая карточка
Л. Сиенза
88'
88'
Замена
J. Govea
️️️️
Д. Суалехе
Желтая карточка
П. Ваннер
84'
ГОЛ! 2:1!
П. Ваннер
83'
Пенальти не реализован!
П. Ваннер
83'
Замена
Л. Кербер
️️️️
С. Конте
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
М. Брест
74'
Замена
М. Брест
️️️️
Р. Флоруч
Замена
Й. Ференбах
️️️️
Н. Тайеркауф
73'
65'
Желтая карточка
P. Agba
Замена
Я. Шеппнер
️️️️
Н. Дорш
62'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
М. Бройниг
62'
Замена
П. Ваннер
️️️️
А. Бек
62'
46'
Замена
А. Мухамедбегович
️️️️
D. Kojić
46'
Замена
P. Agba
️️️️
T.
37'
Желтая карточка
T.
25'
Замена
А. Санчес
️️️️
R. Boultam
ГОЛ! 1:0!
А. Бек
Пас отдал
О. Траоре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
21
Адриан Бек
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
(К)
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
88
Thalisson
ЦП
24
Reda Boultam
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
9
Dino Kojić
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Олимпия
36
Gal Lubej Fink
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
18
Марко Брест
ЛВ
7
Peter Agba
ЦП
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-3-2-2
22
Мюллер
6
Майнка
4
Зирслебен
15
Мэлони
30
Тайеркауф
6
Дорш
23
Траоре
7
Сиенза
21
Бек
31
Конте
14
Бройниг
4-1-2-1-2
69
Видовшек
2
Силва
14
Ратник
15
33
Суалехе
34
Доффо
88
24
30
Флоруч
37
Швайзер
9
30
Тайеркауф
19
Ференбах
19
Ференбах
30
Тайеркауф
6
Дорш
3
Шеппнер
3
Шеппнер
6
Дорш
31
Конте
20
Кербер
20
Кербер
31
Конте
21
Бек
10
Ваннер
10
Ваннер
21
Бек
14
Бройниг
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
9
17
Мухамедбегович
17
Мухамедбегович
9
33
Суалехе
33
33
33
Суалехе
88
7
7
88
24
11
Санчес
11
Санчес
24
30
Флоруч
18
Брест
18
Брест
30
Флоруч
Остались в запасе
Хайденхайм
Олимпия
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
36
Лука Янес
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
36
Gal Lubej Fink
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
36
Лука Янес
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
36
Gal Lubej Fink
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Хайденхайм - Олимпия
3
2
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
0
Количество передач
545
269
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.19
Матчи команд
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Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Войс-Арена
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