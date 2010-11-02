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Хапоэль ТА - Шальке-04
Хапоэль ТА - Шальке-04: обзор матча 02 ноября 2010
Хапоэль ТА
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Шальке-04
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Эду
️️️️
И. Ракитич
Замена
В. Мерей
️️️️
Б. Саар
Замена
Й. Шивхон
️️️️
С. Туама
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Замена
Б. Франсман
️️️️
Д. Да Силва
Желтая карточка
В. Бадир
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
9
Бен Саар
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хапоэль ТА
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
24
Йехуда Хута
ЦЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
18
Йосси Шивхон
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
19
Бен-Даян
3
Да Силва
10
Бадир
12
Бондарв
18
Абутбул
15
Туама
28
Вермут
18
Тамуз
7
Захави
9
Саар
4-3-3
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
18
Эскудеро
14
Хурадо
24
Клюге
11
Ракитич
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
15
Туама
18
Шивхон
18
Шивхон
15
Туама
9
Саар
12
Мерей
12
Мерей
9
Саар
3
Да Силва
6
Франсман
6
Франсман
3
Да Силва
8
Фарфан
10
Деяк
10
Деяк
8
Фарфан
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
11
Ракитич
16
Эду
16
Эду
11
Ракитич
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Шальке-04
24
Йехуда Хута
ЦЗ
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Главный тренер
Эли Гутман
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
24
Йехуда Хута
ЦЗ
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Хапоэль ТА - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Блумфилд
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