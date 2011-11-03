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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Хапоэль ТА
ПСВ - Хапоэль ТА: обзор матча 03 ноября 2011
ПСВ
03.11.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
3 : 3
Завершен
Хапоэль ТА
12'
Д. Вейналдум
59'
О. Тойвонен
87'
К. Строотман
10'
О. Дамари
33'
Т. Тамуз
47'
Т. Тамуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Хапоэль ТА
+1
Замена
О. Кенде
️️️️
Н. Игьебор
Желтая карточка
Н. Игьебор
Желтая карточка
О. Тойвонен
ГОЛ! 3:3!
К. Строотман
Пас отдал
В. Баума
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Б. Франсман
Замена
Б. Франсман
️️️️
О. Дамари
Вторая желтая
Р. Гордана
Желтая карточка
В. Бадир
Замена
Д. Ленс
️️️️
Т. Дерейк
Желтая карточка
Р. Гордана
Желтая карточка
И. Хутаба
Замена
В. Баума
️️️️
Й. Виллемс
Замена
М. Лала
️️️️
Э. Коэн
ГОЛ! 2:3!
О. Тойвонен
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
О. Дамари
Желтая карточка
Й. Виллемс
ГОЛ! 1:3!
Т. Тамуз
ГОЛ! 1:2!
Т. Тамуз
Пас отдал
О. Дамари
13'
Желтая карточка
Г. Шиш
ГОЛ! 1:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
З. Лабиад
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Дамари
Пас отдал
Т. Тамуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
29
Ияд Хутаба
ЦП
8
Элрой Коэн
ЦП
18
Шай Абутбул
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
8
Роэй Гордана
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
8
Имад Наях
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
4
Мор Шушан
ЦЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
8
Махмуд Абасс
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
17
Мааран Лала
ЦФ
4-3-1-2
15
Исакссон
15
Виллемс
4
Дерейк
6
Марсело
11
Манолев
23
Вейналдум
8
Строотман
11
Тойвонен
52
Лабиад
9
Матавж
10
Мертенс
3-4-2-1
30
Эдель
3
Печалка
10
Бадир
16
Шиш
8
Коэн
18
Абутбул
40
Игьебор
29
Хутаба
18
Тамуз
8
Гордана
16
Дамари
15
Виллемс
3
Баума
3
Баума
15
Виллемс
4
Дерейк
17
Ленс
17
Ленс
4
Дерейк
16
Дамари
6
Франсман
6
Франсман
16
Дамари
40
Игьебор
23
Кенде
23
Кенде
40
Игьебор
8
Коэн
17
Лала
17
Лала
8
Коэн
Остались в запасе
ПСВ
Хапоэль ТА
8
Имад Наях
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
24
Орландо Энгелаар
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
8
Махмуд Абасс
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
4
Мор Шушан
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Дрор Каштан
Остались в запасе
8
Имад Наях
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
24
Орландо Энгелаар
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
8
Махмуд Абасс
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
4
Мор Шушан
ЦЗ
55
Борис Клейман
ВР
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Дрор Каштан
Статистика матча ПСВ - Хапоэль ТА
3
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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