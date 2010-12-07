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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Хапоэль ТА
Лион - Хапоэль ТА: обзор матча 07 декабря 2010
Лион
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
2 : 2
Завершен
Хапоэль ТА
62'
Лисандро
88'
А. Ляказетт
63'
Б. Саар
69'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Хапоэль ТА
Желтая карточка
Б. Саар
ГОЛ! 2:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Лисандро
Замена
В. Бадир
️️️️
Ш. Абутбул
Замена
Ж. Пье
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:2!
Э. Захави
Пас отдал
С. Туама
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Пьянич
Замена
С. Туама
️️️️
Т. Тамуз
ГОЛ! 1:1!
Б. Саар
Пас отдал
Э. Захави
ГОЛ! 1:0!
Лисандро
Замена
М. Бастос
️️️️
Б. Гомис
Замена
Б. Саар
️️️️
И. Шехтер
Желтая карточка
Г. Шиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Хапоэль ТА
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
15
Салим Туама
ЦП
18
Йосси Шивхон
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
15
Диакате
15
Ревейер
25
Гоналон
17
Макун
15
Пьянич
18
Гомис
9
Лисандро
7
Бриан
4-3-1-2
1
Эньяма
12
Бондарв
6
Франсман
3
Да Силва
16
Шиш
18
Абутбул
28
Вермут
26
Ядин
18
Тамуз
7
Захави
9
Шехтер
26
Сиссоко
26
Пье
26
Пье
26
Сиссоко
18
Гомис
7
Бастос
7
Бастос
18
Гомис
15
Пьянич
91
Ляказетт
91
Ляказетт
15
Пьянич
18
Тамуз
15
Туама
15
Туама
18
Тамуз
18
Абутбул
10
Бадир
10
Бадир
18
Абутбул
9
Шехтер
9
Саар
9
Саар
9
Шехтер
Остались в запасе
Лион
Хапоэль ТА
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
12
Виктор Мерей
ЦФ
18
Йосси Шивхон
ЦП
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
Остались в запасе
12
Виктор Мерей
ЦФ
18
Йосси Шивхон
ЦП
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Лион - Хапоэль ТА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Жерлан
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