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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Мольде
Хэкен - Мольде: обзор матча 09 ноября 2023
Хэкен
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 4 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
65'
С. Хрстич
16'
Ф. Гульбрандсен
24'
К. Эриксен
86'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Мольде
Желтая карточка
С. Густафсон
90'
+4
89'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Андре Кааса
Замена
J. Paul Dembe
️️️️
Э. Чилуфья
87'
86'
ГОЛ! 1:3!
К. Эриксен
Пас отдал
В. Бериша
83'
Замена
Э. Китолано
️️️️
Ф. Гульбрандсен
67'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ! 1:2!
С. Хрстич
Пас отдал
Т. Тотланд
65'
Замена
С. Хрстич
️️️️
А. Лаюни
62'
Замена
P. Dahbo
️️️️
A. Romeo
62'
Желтая карточка
A. Romeo
51'
46'
Замена
Э. Хестад
️️️️
К. Хауген
Замена
И. Абдулразак
️️️️
Ю. Хаммар
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Эллингсен
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
15
Simon Sandberg
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
17
John Paul Dembe
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
32
Mads Eikrem Myklebust
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
4-3-3-1
15
25
Хаммар
3
Ховланд
14
Тотланд
10
Ригор
11
Густафсон
8
14
Лаюни
11
Сонко
14
Чилуфья
26
4-2-2-2
31
Петерсен
8
Левик
19
Хауган
6
Эллингсен
28
Хауген
10
Брейвик
15
Кааса
23
Эйкрем
16
Эриксен
8
Гульбрандсен
25
8
16
16
8
25
Хаммар
21
Абдулразак
21
Абдулразак
25
Хаммар
14
Чилуфья
17
17
14
Чилуфья
14
Лаюни
19
Хрстич
19
Хрстич
14
Лаюни
8
Гульбрандсен
17
Китолано
17
Китолано
8
Гульбрандсен
15
Кааса
28
Гредем
28
Гредем
15
Кааса
28
Хауген
5
Хестад
5
Хестад
28
Хауген
23
Эйкрем
14
Бериша
14
Бериша
23
Эйкрем
Остались в запасе
Хэкен
Мольде
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
32
Mads Eikrem Myklebust
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
32
Mads Eikrem Myklebust
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Хэкен - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Дональд Робертсон
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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