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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Гранада
Манчестер Юнайтед - Гранада: обзор матча 15 апреля 2021
Манчестер Юнайтед
15.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Гранада
6'
Э. Кавани
90'
Х. Вальехо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Гранада
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Вальехо
90'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
82'
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Гринвуд
82'
82'
Замена
Н. Перес
️️️️
Х. Санчес
74'
Желтая карточка
К. Нева
74'
Замена
В. Диас
️️️️
К. Нева
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Фернандеш
73'
61'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Э. Кавани
60'
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Кенеди
46'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
П. Погба
46'
32'
Замена
Х. Молина
️️️️
М. Гоналон
20'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
П. Погба
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
П. Погба
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
13
Теллес
4
Туанзебе
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
7
Фред
8
Фернандеш
11
Гринвуд
10
Кавани
4-1-2-2-1
1
Силва
20
Фулкье
24
Вальехо
5
Санчес
21
Нева
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
29
Кенеди
11
Мачис
9
Сольдадо
10
Кавани
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Кавани
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
8
Погба
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Погба
8
Фернандеш
64
Мата
64
Мата
8
Фернандеш
11
Гринвуд
16
Диалло
16
Диалло
11
Гринвуд
5
Санчес
18
Перес
18
Перес
5
Санчес
21
Нева
16
Диас
16
Диас
21
Нева
29
Кенеди
7
Пуэртас
7
Пуэртас
29
Кенеди
9
Сольдадо
97
Суарес
97
Суарес
9
Сольдадо
25
Гоналон
19
Молина
19
Молина
25
Гоналон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Гранада
47
Шола Шоретайр
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Арнау Фабрега
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
47
Шола Шоретайр
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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