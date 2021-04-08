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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - Манчестер Юнайтед
Гранада - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 апреля 2021
Гранада
08.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
М. Рэшфорд
90'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гранада - Манчестер Юнайтед
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Я. Брайс
89'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Сольдадо
86'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
86'
85'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
М. Гринвуд
84'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Кенеди
74'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
К. Нева
74'
73'
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Погба
72'
Желтая карточка
Г. Магуайр
65'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Дуарте
54'
Желтая карточка
Д. Дуарте
51'
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Шоу
43'
Желтая карточка
Л. Шоу
40'
Желтая карточка
С. Мактоминей
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
В. Линделеф
8'
Желтая карточка
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
24
Вальехо
16
Диас
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
29
Кенеди
7
Пуэртас
9
Сольдадо
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Джеймс
22
Дуарте
5
Санчес
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
20
Фулкье
20
Фулкье
21
Нева
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
29
Кенеди
11
Мачис
11
Мачис
29
Кенеди
9
Сольдадо
97
Суарес
97
Суарес
9
Сольдадо
23
Шоу
13
Теллес
13
Теллес
23
Шоу
8
Погба
18
Матич
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
6
ван де Бек
6
ван де Бек
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
10
Кавани
10
Кавани
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Гранада
Манчестер Юнайтед
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Ли Грант
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Гранада - Манчестер Юнайтед
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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