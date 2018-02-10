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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Османлыспор
Гезтепе - Османлыспор: обзор матча 10 февраля 2018
Гезтепе
10.02.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Османлыспор
35'
Й. Гуффран
59'
С. Цикалеши
90+6'
С. Цикалеши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Османлыспор
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Цикалеши
Желтая карточка
С. Сариоглу
89'
Желтая карточка
Бету
83'
69'
Желтая карточка
А. Умар
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Цикалеши
Пас отдал
А. Умар
41'
Желтая карточка
А. Врсаевич
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
35'
30'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
1-2-2
34
Бету
3
Траоре
21
Шахин
4
Ротман
19
Ба
94
Гуффран
4-2-2
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
2
Айхан
8
Пинту
8
Врсаевич
7
Гюрлер
6
Гюльселам
30
Умар
9
Батдал
Остались в запасе
Гезтепе
Османлыспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Гезтепе - Османлыспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
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0 : 3
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