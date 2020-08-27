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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гонвед - Интер
Гонвед - Интер: обзор матча 27 августа 2020
Гонвед
27.08.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Интер
Матч
Статистика
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Таблица
Статистика матча Гонвед - Интер
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0
Матчи команд
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Вашаш
- : -
28.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
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