Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Гонконг
Катар - Гонконг: обзор матча 24 марта 2016
Катар
24.03.2016, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 9 тур
2 : 0
Завершен
Гонконг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Катар - Гонконг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Новости команд
Все
Катар
Гонконг
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
15:54
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
Вчера, 09:24
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
15:54
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
Вчера, 09:24
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
2025.06.04 12:08
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
2024.03.26 19:26
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 16:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+