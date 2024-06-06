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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Гонконг - Иран
Гонконг - Иран: обзор матча 06 июня 2024
Гонконг
06.06.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 5 тур
0 : 4
Завершен
Иран
12'
М. Тареми (П)
34'
М. Тареми (П)
56'
М. Тареми
65'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гонконг - Иран
90'
+2
Замена
J. Aghaeipour
️️️️
М. Тареми
78'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
С. Азмун
78'
Замена
О. Нурафкан
️️️️
С. Годдос
68'
Замена
С. Ардани
️️️️
А. Юсефи
68'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
А. Жалали
65'
ГОЛ! 0:4!
С. Азмун
62'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
56'
ГОЛ! 0:3!
М. Тареми
Пас отдал
М. Гайеди
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Тареми
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
17
Синичи Чан
ЛЗ
5
Хелио
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
6
Чун-Лок Тан
ЦП
20
Чун-Минг Ву
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
9
Мэтт Орр
ЦФ
7
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
16
Мохаммад Горбани
ОП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Гонконг
1
Вай-Хим Нг
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
7
Тсз-Чун Лав
ПЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
13
Стефан Перейра
ЦФ
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Saeid Mehri
ЦП
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
3-2-1-2
1
Япп
17
Чан
5
Хелио
21
Юэ
6
Тан
20
Ву
16
Чан
7
Жуниньо
9
Орр
4-1-3-2
12
Ниазманд
4
Хализаде
4
Хазбави
17
Юсефи
18
Жалали
16
Горбани
7
Джаханбакш
14
Годдос
10
Гайеди
9
Тареми
20
Азмун
14
Годдос
21
Нурафкан
21
Нурафкан
14
Годдос
17
Юсефи
2
Ардани
2
Ардани
17
Юсефи
18
Жалали
5
Мохаммади
5
Мохаммади
18
Жалали
20
Азмун
20
Моганлу
20
Моганлу
20
Азмун
9
Тареми
10
10
9
Тареми
Остались в запасе
Гонконг
Иран
1
Вай-Хим Нг
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
7
Тсз-Чун Лав
ПЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
13
Стефан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Saeid Mehri
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
1
Вай-Хим Нг
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
7
Тсз-Чун Лав
ПЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
13
Стефан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
22
Хоссейн Пур Хамиди
ВР
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Saeid Mehri
ЦП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Гонконг - Иран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Hong Kong Stadium, Hong Kong
Посещаемость:
9992
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