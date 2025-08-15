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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Буде-Глимт
Стремсгодсет - Буде-Глимт: обзор матча 15 августа 2025
Стремсгодсет
15.08.2025, пятница, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
0 : 5
Завершен
Буде-Глимт
10'
К. Хег
39'
Й. Хеуге
45'
Ф. Бьоркан
59'
К. Хег
84'
Д. Басси
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Буде-Глимт
Конец матча
90'
+3'
84'
ГОЛ! 0:5!
Д. Басси
Пас отдал
М. Бро Хансен
71'
Замена
В. Нильсен
️️️️
Х. Алеесами
Замена
А. Эредия-Ранден
️️️️
Й. Бакке
66'
Замена
A. Conteh
️️️️
М. Фарджи
66'
64'
Замена
М. Бро Хансен
️️️️
К. Хег
59'
ГОЛ! 0:4!
К. Хег
Пас отдал
Д. Басси
46'
Замена
Д. Басси
️️️️
Й. Хеуге
46'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
У. Салтнес
46'
Замена
С. Фет
️️️️
Ф. Бьоркан
Второй тайм
45'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бьоркан
Пас отдал
Х. Алеесами
45'
+3'
Красная карточка
Г. Викхейм
41'
39'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хеуге
Желтая карточка
Й. Тайе
36'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Хег
Пас отдал
И. Дыбвик Мяяття
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
99
Пер Бротвейт
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
16
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
ЦП
11
Марко Фарджи
ЛВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стремсгодсет
5
Бент Сермо
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
32
Frank Stople
ЦФ
39
Mats Spiten
ЦФ
22
James Ampofo
ЦФ
20
Alie Conteh
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦП
22
Андерс Клинге
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
24
Даниэл Басси
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
3-3-2-1-1
99
Бротвейт
4
71
Вальсвик
25
Тайе
27
Даль
25
Бакке
26
Вильсвик
10
Штенгель
16
11
Фарджи
80
Викхейм
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Алеесами
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
25
Бакке
15
Эредия-Ранден
15
Эредия-Ранден
25
Бакке
11
Фарджи
20
20
11
Фарджи
5
Алеесами
2
Нильсен
2
Нильсен
5
Алеесами
14
Салтнес
23
Риснаэс
23
Риснаэс
14
Салтнес
15
Бьоркан
19
Фет
19
Фет
15
Бьоркан
10
Хеуге
24
Басси
24
Басси
10
Хеуге
9
Хег
77
Бро Хансен
77
Бро Хансен
9
Хег
Остались в запасе
Стремсгодсет
Буде-Глимт
5
Бент Сермо
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
32
Frank Stople
ЦФ
39
Mats Spiten
ЦФ
22
James Ampofo
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Андерс Клинге
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
5
Бент Сермо
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
32
Frank Stople
ЦФ
39
Mats Spiten
ЦФ
22
James Ampofo
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Андерс Клинге
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Стремсгодсет - Буде-Глимт
1
1
Всего ударов по воротам
1
30
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
16
Нарушения
5
5
Офсайды
1
2
Количество передач
250
785
Сейвы
7
1
Точность передач %
82
93
Удары мимо ворот
0
10
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
0
24
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.03
5.57
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Буде-Глимт
- : -
31.07.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
0 : 3
26.07.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
3 : 0
22.07.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Буде-Глимт
1 : 0
17.07.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
КФУМ-Камератене
0 : 2
12.07.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
2 : 2
29.05.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Marienlyst Stadion, Drammen
Таблица
Команда
2
Буде-Глимт
15
Стремсгодсет
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
4
4
85
28
57
70
30
6
2
22
37
72
-35
20
Полная таблица
Новости команд
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2
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13
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9 мая
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8
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1
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1
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