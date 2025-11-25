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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Буде-Глимт - Ювентус
Буде-Глимт - Ювентус: обзор матча 25 ноября 2025
Буде-Глимт
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
27'
О. Бломберг
87'
С. Фет (П)
48'
Л. Опенда
59'
У. МакКенни
90+1'
Д. Дэвид
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Ювентус
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Уэстон МакКенни
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Джонатан Дэвид
90'
+6'
Замена
Андреас Хельмерсен
️️️️➡️️
Каспер Хег
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Сондре-Брунстад Фет
87'
85'
Желтая карточка
Хуан Кабаль
(фол)
83'
Замена
Эдон Жегрова
️️️️➡️️
Франсишку Консейсау
Замена
Mathias Jørgensen
️️️️➡️️
Хэкон Эвьен
77'
Замена
Йенс Хеуге
️️️️➡️️
Оле-Дидрик Бломберг
77'
75'
Замена
Хуан Кабаль
️️️️➡️️
Андреа Камбьясо
75'
Замена
Джонатан Дэвид
️️️️➡️️
Луа Опенда
68'
Замена
Кефрен Тюрам
️️️️➡️️
Фабио Миретти
Замена
Сондре Аукленд
️️️️➡️️
Исак Дыбвик Мяяття
61'
Замена
Бреде Матиас Мое
️️️️➡️️
Хайтам Алеесами
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
Уэстон МакКенни
Пас отдал
Фабио Миретти
55'
Гол отменен
Фабио Миретти
50'
Желтая карточка
Фабио Миретти
(фол)
48'
ГОЛ! 1:1!
Луа Опенда
Пас отдал
Кенан Йылдыз
46'
Замена
Кенан Йылдыз
️️️️➡️️
Василие Аджич
45'
+1'
39'
Желтая карточка
Ллойд Келли
ГОЛ! 1:0!
Оле-Дидрик Бломберг
Пас отдал
Каспер Хег
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
22
Андерс Клинге
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
24
Даниэл Басси
ПВ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Ювентус
43
Matteo Fuscaldo
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Алеесами
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
25
Мяяття
11
Бломберг
9
Хег
3-2-3-1-1
1
Перин
6
Келли
15
Калюлю
27
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
8
МакКенни
21
Миретти
17
Аджич
7
Консейсау
20
Опенда
5
Алеесами
18
Мое
18
Мое
5
Алеесами
25
Мяяття
8
Аукленд
8
Аукленд
25
Мяяття
11
Бломберг
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Бломберг
26
Эвьен
29
29
26
Эвьен
9
Хег
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
9
Хег
27
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
27
Камбьясо
21
Миретти
19
Тюрам
19
Тюрам
21
Миретти
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
17
Аджич
10
Йылдыз
10
Йылдыз
17
Аджич
20
Опенда
10
Дэвид
10
Дэвид
20
Опенда
Остались в запасе
Буде-Глимт
Ювентус
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
22
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
43
Matteo Fuscaldo
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
22
Андерс Клинге
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
24
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
43
Matteo Fuscaldo
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Буде-Глимт - Ювентус
4
Всего ударов по воротам
18
23
Удары в створ
6
16
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
6
17
Офсайды
0
3
Количество передач
545
395
Сейвы
12
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
10
21
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
3.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Аспмюра
Посещаемость:
7824
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