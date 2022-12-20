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Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Гиллинхэм
Вулверхэмптон - Гиллинхэм: обзор матча 20 декабря 2022
Вулверхэмптон
20.12.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
77'
Р. Хименес (П)
90+1'
Р. Айт Нури
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Гиллинхэм
ГОЛ! 2:0!
Р. Айт Нури
Пас отдал
Х. Хванг
90'
+1
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Д. Коста
81'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Хименес
77'
74'
Замена
О. Ли
️️️️
Ш. Уилльямс
74'
Замена
Б. Ривз
️️️️
С. О'Кифи
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Поденсе
69'
64'
Замена
С. Кашкет
️️️️
М. Мандрон
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Гедеш
61'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ж. Моутинью
61'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Ходж
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
71
Джо Ходж
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Гиллинхэм
10
Олли Ли
ЦП
11
Бен Ривз
АП
14
Александер МакДональд
ПВ
20
Скотт Кашкет
ПВ
4-2-1-1-2
1
Са
3
Буэно
22
Коллинс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
71
Ходж
8
Моутинью
11
Гедеш
11
Поденсе
19
Коста
3-3-1-1-1
25
Тернер
2
Александер
5
Эмер
12
Бэггот
12
Райт
6
Уилльямс
33
Тутонда
7
О'Кифи
47
Аделакун
22
Мандрон
19
Коста
21
Айт Нури
21
Айт Нури
19
Коста
11
Гедеш
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Гедеш
71
Ходж
24
Траоре
24
Траоре
71
Ходж
11
Поденсе
9
Хименес
9
Хименес
11
Поденсе
8
Моутинью
7
Хванг
7
Хванг
8
Моутинью
6
Уилльямс
10
Ли
10
Ли
6
Уилльямс
7
О'Кифи
11
Ривз
11
Ривз
7
О'Кифи
22
Мандрон
20
Кашкет
20
Кашкет
22
Мандрон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Гиллинхэм
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
14
Александер МакДональд
ПВ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Остались в запасе
14
Александер МакДональд
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Вулверхэмптон - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
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