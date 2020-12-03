Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Слован
Гент - Слован: обзор матча 03 декабря 2020
Гент
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 5 тур
1 : 2
Завершен
Слован
60'
Р. Яремчук
32'
К. Мара
55'
Т. Качараба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Слован
90'
+7
Желтая карточка
М. Рабушич
Желтая карточка
Р. Яремчук
90'
+6
Желтая карточка
О. Букари
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Садилек
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
85'
85'
Желтая карточка
Я. Матушек
85'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
79'
Желтая карточка
К. Мара
Желтая карточка
С. Кумс
75'
74'
Замена
Я. Матушек
️️️️
Я. Пешек
67'
Замена
Я. Громада
️️️️
М. Беран
Замена
Р. Безус
️️️️
Э. Овусу
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
Н. Дорш
60'
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
А. Кастро-Монтес
57'
55'
ГОЛ! 0:2!
Т. Качараба
Пас отдал
Д. Москера
Желтая карточка
М. Мохаммади
52'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Мара
Пас отдал
Я. Пешек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Гент
61
Овен Йохманс
ВР
33
Дави Руф
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
6
Вутер Джордж
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Болат
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
25
Нуриу
42
Овусу
15
Арсланажич
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
14
Букари
9
Яремчук
3-4-2-1
1
Нгуйен
3
Микула
25
Югаш
33
Качараба
23
Садилек
23
Мара
3
Косцельник
10
Пешек
7
Беран
8
Москера
9
Юсуф
42
Овусу
90
Безус
90
Безус
42
Овусу
17
Кастро-Монтес
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
17
Кастро-Монтес
7
Беран
14
Громада
14
Громада
7
Беран
10
Пешек
10
Матушек
10
Матушек
10
Пешек
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
Остались в запасе
Гент
Слован
61
Овен Йохманс
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
6
Никлас Дорш
ОП
6
Вутер Джордж
ЦП
33
Дави Руф
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
32
Лукаш Хасалик
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
6
Никлас Дорш
ОП
6
Вутер Джордж
ЦП
33
Дави Руф
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Остались в запасе
32
Лукаш Хасалик
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Гент - Слован
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Слован
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+