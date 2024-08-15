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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Силькеборг
Гент - Силькеборг: обзор матча 15 августа 2024
Гент
15.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Силькеборг
38'
М. Дин
90+3'
О. Гандельман
118'
О. Гандельман
33'
Т. Адамсен
51'
Т. Адамсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Силькеборг
Желтая карточка
О. Гандельман
119'
ГОЛ! 3:2!
О. Гандельман
118'
112'
Желтая карточка
M. Freundlich
Желтая карточка
М. Делорж
109'
Замена
М. Самуас
️️️️
С. Кумс
95'
ГОЛ! 2:2!
О. Гандельман
90'
+3
88'
Замена
M. Freundlich
️️️️
Й. Андерсен
88'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Р. Эстрем
85'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
О. Сонне
Замена
О. Гандельман
️️️️
Н. Фадиджа
79'
Замена
D. Yokota
️️️️
Х. Хонг
79'
72'
Замена
А. Пюндт
️️️️
М. Бринк
72'
Замена
О. Боесен
️️️️
Ю. Бакиз
Замена
Д. Торунарига
️️️️
H. Gambor
67'
66'
Желтая карточка
М. Бринк
66'
Желтая карточка
П. Ганшаш
62'
Желтая карточка
Й. Андерсен
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Адамсен
ГОЛ! 1:1!
М. Дин
Пас отдал
С. Кумс
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Адамсен
Пас отдал
О. Сонне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Pontus Rödin
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Силькеборг
1
Аске Андресен
ВР
1
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
33
Mads Freundlich
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
35
Sebastian Biller
ЦФ
3-2-3-2
33
Руф
4
Ватанабе
23
Митрович
82
25
Нуриу
27
Фадиджа
17
Делорж
20
Хонг
24
Кумс
21
Дин
9
Гудьонсен
4-1-3-1-1
1
Ларсен
3
Эстрем
25
4
Ганшаш
22
Сонне
8
Андерсен
20
Оразов
6
Бринк
20
10
Бакиз
8
Адамсен
82
33
Торунарига
33
Торунарига
82
27
Фадиджа
16
Гандельман
16
Гандельман
27
Фадиджа
24
Кумс
18
Самуас
18
Самуас
24
Кумс
20
Хонг
17
17
20
Хонг
3
Эстрем
2
Поульсен
2
Поульсен
3
Эстрем
22
Сонне
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
22
Сонне
8
Андерсен
33
33
8
Андерсен
6
Бринк
18
Пюндт
18
Пюндт
6
Бринк
10
Бакиз
41
Боесен
41
Боесен
10
Бакиз
Остались в запасе
Гент
Силькеборг
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Аске Андресен
ВР
1
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
35
Sebastian Biller
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Остались в запасе
1
Аске Андресен
ВР
1
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
35
Sebastian Biller
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Гент - Силькеборг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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