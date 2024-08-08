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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Силькеборг - Гент
Силькеборг - Гент: обзор матча 08 августа 2024
Силькеборг
08.08.2024, четверг, 19:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Гент
49'
Т. Адамсен (П)
90+5'
Т. Адамсен
61'
П. Ганшаш (АГ)
90+3'
М. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Гент
ГОЛ! 2:2!
Т. Адамсен
Пас отдал
А. Пюндт
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Дин
Пас отдал
D. Yokota
89'
Замена
H. Gambor
️️️️
Н. Фадиджа
89'
Замена
D. Yokota
️️️️
А. Гудьонсен
79'
Желтая карточка
П. Геркенс
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
Р. Эстрем
79'
Замена
M. Freundlich
️️️️
Й. Андерсен
73'
Замена
А. Пюндт
️️️️
М. Бринк
73'
71'
Замена
М. Дин
️️️️
Ф. Сурдез
71'
Замена
О. Гандельман
️️️️
Х. Хонг
65'
Желтая карточка
А. Гудьонсен
64'
Замена
П. Геркенс
️️️️
С. Кумс
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Ганшаш
Замена
J. Nielsen
️️️️
Ю. Бакиз
59'
50'
Желтая карточка
Нуриу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Адамсен
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
25
Pontus Rödin
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
8
Йеппе Андерсен
ОП
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Силькеборг
1
Аске Андресен
ВР
1
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
36
Julius Nielsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
4
Ганшаш
25
3
Эстрем
8
Андерсен
19
Клинге
6
Бринк
20
10
Бакиз
8
Адамсен
3-2-3-2
33
Руф
25
Нуриу
23
Митрович
4
Ватанабе
27
Фадиджа
3
Браун
17
Делорж
20
Хонг
24
Кумс
19
Сурдез
9
Гудьонсен
3
Эстрем
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
3
Эстрем
10
Бакиз
36
36
10
Бакиз
8
Андерсен
33
33
8
Андерсен
6
Бринк
18
Пюндт
18
Пюндт
6
Бринк
20
Хонг
16
Гандельман
16
Гандельман
20
Хонг
27
Фадиджа
82
82
27
Фадиджа
24
Кумс
18
Геркенс
18
Геркенс
24
Кумс
9
Гудьонсен
17
17
9
Гудьонсен
19
Сурдез
21
Дин
21
Дин
19
Сурдез
Остались в запасе
Силькеборг
Гент
1
Аске Андресен
ВР
1
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Даниэль Шмидт
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Аске Андресен
ВР
1
Jacob Pryts
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Силькеборг - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
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