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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Ракув
Гент - Ракув: обзор матча 26 августа 2021
Гент
26.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ракув
45+1'
Т. Тиссудали
70'
В. Оджиджа-Офое
72'
Ж. де Сар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гент - Ракув
85'
Желтая карточка
Ф. Старжеон
Замена
В. Байо
️️️️
Л. Депуатр
84'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Тиссудали
80'
Замена
А. Оладойе
️️️️
В. Оджиджа-Офое
80'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
77'
77'
Замена
Д. Шелонговски
️️️️
М. Кебула
74'
Замена
А. Гедеш
️️️️
В. Гутковскис
73'
Замена
В. Длугош
️️️️
Я. Папаниколау
73'
Замена
Иви
️️️️
М. Вдовяк
ГОЛ! 3:0!
Ж. де Сар
72'
ГОЛ! 2:0!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Л. Депуатр
70'
Желтая карточка
С. Кумс
53'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Э. Юлсагер
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Л. Депуатр
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
2
Жозеф Окуму
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
6
Анджей Невулис
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
4
Марко Полетанович
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Гент
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
33
Жарко Удовичич
ЛВ
14
Даниэль Шелонговски
ЛВ
5
Доминик Видра
ЦП
11
Иви
ПВ
71
Виктор Длугош
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
4-3-3
26
Болат
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
17
Юлсагер
2
Окуму
29
Депуатр
9
Тиссудали
2-5-2-1
1
Ковачевич
6
Невулис
3
Рундич
7
Тудор
5
Папаниколау
70
Старжеон
77
Кебула
23
Кун
4
Полетанович
7
Вдовяк
19
Гутковскис
9
Тиссудали
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
17
Юлсагер
4
де Сар
4
де Сар
17
Юлсагер
29
Депуатр
15
Байо
15
Байо
29
Депуатр
8
Оджиджа-Офое
4
Оладойе
4
Оладойе
8
Оджиджа-Офое
77
Кебула
14
Шелонговски
14
Шелонговски
77
Кебула
7
Вдовяк
11
Иви
11
Иви
7
Вдовяк
5
Папаниколау
71
Длугош
71
Длугош
5
Папаниколау
19
Гутковскис
15
Гедеш
15
Гедеш
19
Гутковскис
Остались в запасе
Гент
Ракув
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
1
Каспер Треловски
ВР
5
Доминик Видра
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
5
Доминик Видра
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Гент - Ракув
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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