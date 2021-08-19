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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ракув - Гент
Ракув - Гент: обзор матча 19 августа 2021
Ракув
19.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Гент
64'
А. Невулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ракув - Гент
Желтая карточка
В. Ковачевич
90'
+7
88'
Желтая карточка
Нуриу
81'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
80'
Замена
С. Кумс
️️️️
Ж. де Сар
80'
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
М. Кебула
75'
Замена
В. Длугош
️️️️
М. Вдовяк
75'
Замена
Д. Шелонговски
️️️️
Иви
74'
68'
Желтая карточка
Л. Депуатр
68'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Тиссудали
68'
Замена
Р. Безус
️️️️
Э. Юлсагер
67'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
ГОЛ! 1:0!
А. Невулис
64'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
С. Муселик
57'
Замена
М. Рундич
️️️️
З. Арсенич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
6
Анджей Невулис
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
2
Жозеф Окуму
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
14
Даниэль Шелонговски
ЛВ
5
Доминик Видра
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
2-5-2-1
1
Ковачевич
6
Невулис
24
Арсенич
23
Кун
5
Папаниколау
4
Полетанович
77
Кебула
7
Тудор
7
Вдовяк
11
Иви
70
Муселик
4-3-3
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
17
Юлсагер
9
Тиссудали
2
Окуму
29
Депуатр
24
Арсенич
3
Рундич
3
Рундич
24
Арсенич
77
Кебула
70
Старжеон
70
Старжеон
77
Кебула
11
Иви
14
Шелонговски
14
Шелонговски
11
Иви
7
Вдовяк
71
Длугош
71
Длугош
7
Вдовяк
70
Муселик
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
Муселик
9
Тиссудали
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
17
Юлсагер
90
Безус
90
Безус
17
Юлсагер
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
4
де Сар
24
Кумс
24
Кумс
4
де Сар
Остались в запасе
Ракув
Гент
1
Каспер Треловски
ВР
5
Доминик Видра
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
5
Доминик Видра
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Ракув - Гент
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
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