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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Куяба - Депортиво Гарсиласо
Куяба - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 16 мая 2024
Куяба
16.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво Гарсиласо
72'
Ф. Собрал
39'
P. Erustes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Депортиво Гарсиласо
Замена
M.
️️️️
Клайсон
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Собрал
Пас отдал
Денилсон
72'
66'
Замена
C. Diez
️️️️
E. Gonzales
63'
Желтая карточка
P. Erustes
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Л. Фернандес
52'
51'
Желтая карточка
E. Perleche
Замена
Денилсон
️️️️
Л. Минейро
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
P. Erustes
Пас отдал
A. Edwin Gómez
19'
Замена
E. Perleche
️️️️
A. Gordillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Депортиво Гарсиласо
25
Miguel Vargas
ВР
50
Кристиан Рамос
ЦЗ
13
Juan Diego Lojas
(К)
ЦЗ
7
Alexi Edwin Gómez
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
55
Erick Canales
ЦЗ
28
Erick Gonzales
ЦП
32
Pablo Erustes
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Депортиво Гарсиласо
1
Diego Penny
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
16
Carlos Beltran
ЦП
7
Jorge Bazan
ЦП
14
Carlos Diez
ЦП
50
Luis Chicaiza
ЦП
7
Jose Cuero
ЦП
25
Gaspar Gentile
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
90
Адриан Угарриса
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Вальтер
16
Рикельме
34
Алвес
13
Марллон
30
Минейро
33
Фернандес
88
Собрал
29
Клайсон
2
7
Кафу
9
Питта
3-2-1-1
25
7
24
55
50
Рамос
13
28
32
30
Минейро
27
Денилсон
27
Денилсон
30
Минейро
29
Клайсон
22
22
29
Клайсон
33
Фернандес
97
Ласерда
97
Ласерда
33
Фернандес
24
21
21
24
28
14
14
28
Остались в запасе
Куяба
Депортиво Гарсиласо
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
1
Diego Penny
ВР
16
Carlos Beltran
ЦП
7
Jorge Bazan
ЦП
50
Luis Chicaiza
ЦП
7
Jose Cuero
ЦП
25
Gaspar Gentile
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
90
Адриан Угарриса
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Остались в запасе
1
Diego Penny
ВР
16
Carlos Beltran
ЦП
7
Jorge Bazan
ЦП
50
Luis Chicaiza
ЦП
7
Jose Cuero
ЦП
25
Gaspar Gentile
ЦФ
27
Renny Sinisterra
ЦФ
90
Адриан Угарриса
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Херардо Амели
Статистика матча Куяба - Депортиво Гарсиласо
2
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
11
Офсайды
3
1
Количество передач
427
278
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
13
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Хуан Пабло II
2 : 2
15.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 0
09.11.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 15 тур
УТ де Кахамарка
2 : 3
02.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса Атлетико
3 : 2
28.10.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
26.10.2026
Депортиво Лос Чанкас
Информация о матче
Главный судья:
Juan Lara, Chile
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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15 февраля
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«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
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2025.01.27 17:40
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