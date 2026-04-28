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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Гарсиласо - Мельгар
Депортиво Гарсиласо - Мельгар: обзор матча 28 апреля 2026
Депортиво Гарсиласо
28.04.2026, вторник, 03:00
Перу. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Мельгар
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Гарсиласо - Мельгар
Завершен
90'
+11
Желтая карточка
Jhamir D´Arrigo
90'
+9
Желтая карточка
Jesus Alcantar
Желтая карточка
Miguel Agustín Graneros
90'
+4
90'
+12'
Замена
Inti Garrafa
️️️️➡️️
Agustín González
86'
84'
Замена
Alejandro Ramos
️️️️➡️️
Матиас Ласо
84'
Замена
Jefferson Caceres
️️️️➡️️
Николас Куальята
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Kevin Sandoval
74'
72'
Замена
Jhamir D´Arrigo
️️️️➡️️
Nelson Cabanillas
71'
Травма
Nelson Cabanillas
Желтая карточка
Claudio Torrejón
69'
Желтая карточка
Carlos Ramos
69'
Замена
Miguel Agustín Graneros
️️️️➡️️
Christopher Olivares
67'
63'
Замена
Bernardo Cuesta
️️️️➡️️
Matías Zegarra
56'
Желтая карточка
Pablo Erustes
46'
Замена
Pablo Erustes
️️️️➡️️
Lautaro Guzmán
Замена
Carlos Ramos
️️️️➡️️
Aldair Salazar
46'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
55
Erick Canales
ЦЗ
2
Aldair Salazar
ЦЗ
19
Agustin Gomez
ЦЗ
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
23
Xavi Moreno
ЦЗ
8
Agustín González
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
24
Christopher Olivares
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Мельгар
12
Карлос Каседа
(К)
ВР
45
Matías Zegarra
ЦЗ
33
Матиас Ласо
ЦЗ
90
Jesus Alcantar
ЦЗ
23
Хуан Эскобар
ПЗ
6
Javier Salas
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
11
Джонни Видалес
ЦФ
8
Lautaro Guzmán
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
18
Carlos Ramos
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
17
Sharif Ramírez
ЦФ
7
J. Sinisterra
ЦФ
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
4
Alejandro Ramos
ЦЗ
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
16
Jefferson Caceres
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
20
Gian García
ЦП
9
Bernardo Cuesta
ЦФ
22
Pablo Erustes
ЦФ
17
Jeriel De Santis
ЦФ
3-2-3-2
1
19
16
23
2
55
8
14
10
24
30
4-3-1-2
12
Каседа
23
Эскобар
33
Ласо
90
45
6
24
27
10
Куальята
8
11
Видалес
2
18
18
2
24
29
29
24
8
6
6
8
10
7
7
10
33
Ласо
4
4
33
Ласо
10
Куальята
16
16
10
Куальята
27
80
80
27
45
9
9
45
8
22
22
8
Остались в запасе
Депортиво Гарсиласо
Мельгар
31
Juniors Barbieri
ВР
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
17
Sharif Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
21
Jorge Cabezudo
ВР
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
17
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
17
Sharif Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
21
Jorge Cabezudo
ВР
5
Alec Deneumostier
ЦЗ
20
Gian García
ЦП
17
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча Депортиво Гарсиласо - Мельгар
3
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
328
455
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Boris Santos, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
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Депортиво Гарсиласо
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Хуан Пабло II
1 : 1
22.05.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
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11.05.2026
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04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
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3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
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1 : 1
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