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Расписание матчей
Кубок Африки
Гамбия - Камерун
Гамбия - Камерун: обзор матча 23 января 2024
Гамбия
23.01.2024, вторник, 20:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
2 : 3
Завершен
Камерун
72'
А. Джаллоу
85'
Э. Колли
56'
К. Токо Экамби
87'
Д. Гомес (АГ)
90+1'
К. Ву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбия - Камерун
90'
+7
Замена
А. Мукуди
️️️️
Д. Н'Куду
Желтая карточка
М. Санне
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
К. Ву
Пас отдал
Д. Н'Куду
Желтая карточка
А. Фадера
89'
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Э. Колли
Пас отдал
А. Сесай
85'
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Джаллоу
84'
80'
Замена
О. Кеман
️️️️
Д. Йонгва
Желтая карточка
А. Джаллоу
77'
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Соу
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Джаллоу
Пас отдал
А. Фадера
72'
72'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Магри
Замена
А. Фадера
️️️️
Ю. Бобб
69'
Замена
Б. Санне
️️️️
О. Колли
69'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
(К)
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
20
Янкуба Минте
ПВ
10
Муса Барроу
ЦФ
17
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
26
Энцо Чато
ЦЗ
14
Оливье Нтчам
ЦП
8
Франк Ангисса
(К)
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
7
Алие Фадера
ЛВ
4
Давда Нгум
ОП
4
Эбрима Дарбо
ОП
2
Хамза Барри
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
23
Андре Онана
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
13
Леонель Атеба
ЦФ
4-3-1-2
18
Гайе
15
Менди
12
Гомес
5
Колли
21
Санне
3
Джаллоу
16
Манне
2
Бобб
20
Минте
17
Соу
10
Барроу
3-2-3-2
1
Ондоа
21
Кастеллетто
4
Ву
26
Чато
5
Толо
13
Йонгва
14
Нтчам
8
Ангисса
7
Н'Куду
9
Магри
12
Экамби
5
Колли
25
Санне
25
Санне
5
Колли
3
Джаллоу
11
Колли
11
Колли
3
Джаллоу
2
Бобб
7
Фадера
7
Фадера
2
Бобб
17
Соу
9
Сесай
9
Сесай
17
Соу
7
Н'Куду
2
Мукуди
2
Мукуди
7
Н'Куду
13
Йонгва
20
Кеман
20
Кеман
13
Йонгва
9
Магри
9
Мумбанья
9
Мумбанья
9
Магри
Остались в запасе
Гамбия
Камерун
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
4
Эбрима Дарбо
ОП
2
Хамза Барри
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
16
Девис Эпасси
ВР
23
Андре Онана
ВР
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
1
Моду Жобе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
4
Давда Нгум
ОП
4
Эбрима Дарбо
ОП
2
Хамза Барри
ЦП
11
Абдули Саньянг
ПВ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
23
Андре Онана
ВР
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Гамбия - Камерун
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
9
Офсайды
3
0
Количество передач
296
332
Сейвы
1
5
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Стад де ля Пэй
Посещаемость:
24172 из 40000 зрителей (60%)
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