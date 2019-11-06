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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Галатасарай
Реал - Галатасарай: обзор матча 06 ноября 2019
Реал
06.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
6 : 0
Завершен
Галатасарай
4'
Родриго
7'
Родриго
14'
С. Рамос (П)
45'
К. Бензема
81'
К. Бензема
90+3'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Галатасарай
ГОЛ! 6:0!
Родриго
Пас отдал
К. Бензема
90'
+3
88'
Замена
А. Бюйюк
️️️️
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
81'
Замена
Иско
️️️️
Э. Азар
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Каземиро
60'
57'
Желтая карточка
Р. Бабел
46'
Замена
Р. Донк
️️️️
С. Н'Зонзи
46'
Замена
О. Байрам
️️️️
Ф. Андоне
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
45'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
42'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Марсело
42'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Рамос
14'
13'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
Марсело
7'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Марсело
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
10
Азар
11
Родриго
9
Бензема
4-2-2-2
16
Муслера
23
Маркао
27
Люиндама
25
Мариано
5
Нагатомо
8
Фегули
99
Лемина
15
Н'Зонзи
14
Сери
8
Бабел
7
Андоне
12
Марсело
23
Менди
23
Менди
12
Марсело
5
Каземиро
20
Модрич
20
Модрич
5
Каземиро
10
Азар
22
Иско
22
Иско
10
Азар
7
Андоне
18
Байрам
18
Байрам
7
Андоне
15
Н'Зонзи
4
Донк
4
Донк
15
Н'Зонзи
5
Нагатомо
10
Бюйюк
10
Бюйюк
5
Нагатомо
Остались в запасе
Реал
Галатасарай
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Реал - Галатасарай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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