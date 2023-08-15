Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Олимпия
Галатасарай - Олимпия: обзор матча 15 августа 2023
Галатасарай
15.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Олимпия
24'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Олимпия
Замена
С. Оливейра
️️️️
Э. Байрам
78'
77'
Замена
С. Фадида
️️️️
А. Доффо
Замена
А. Бартакжи
️️️️
М. Икарди
71'
70'
Замена
А. Крефл
️️️️
Д. Суалехе
Красная карточка
Л. Торрейра
65'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Йилмаз
60'
56'
Замена
П. Лукас Швайзер
️️️️
М. Нукич
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Мертенс
46'
Замена
В. Заа
️️️️
К. Актюркоглу
46'
31'
Желтая карточка
Д. Суалехе
Желтая карточка
С. Боэ
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Б. Йилмаз
24'
7'
Желтая карточка
И. Посавец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
21
Иван Посавец
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Руй Педру
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Олимпия
31
Жан Маурисио
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
26
Vall Janković
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Анхелиньо
23
Айхан
23
Байрам
23
Боэ
34
Торрейра
10
Кутлу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
3-3-1-1-2
69
Видовшек
14
Ратник
17
Мухамедбегович
5
Караматич
2
Силва
34
Доффо
33
Суалехе
21
Посавец
10
Сеслар
9
Нукич
14
Педру
9
Икарди
42
Бартакжи
42
Бартакжи
9
Икарди
23
Байрам
27
Оливейра
27
Оливейра
23
Байрам
7
Актюркоглу
10
Заа
10
Заа
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
53
Йилмаз
10
Мертенс
94
Бакамбу
94
Бакамбу
10
Мертенс
33
Суалехе
43
Крефл
43
Крефл
33
Суалехе
34
Доффо
11
Фадида
11
Фадида
34
Доффо
9
Нукич
37
Швайзер
37
Швайзер
9
Нукич
Остались в запасе
Галатасарай
Олимпия
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
31
Жан Маурисио
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
26
Vall Janković
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
Главный тренер
Феде Бессоне
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Эфе Акман
ЦП
Остались в запасе
31
Жан Маурисио
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
26
Vall Janković
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Феде Бессоне
Статистика матча Галатасарай - Олимпия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Олимпия
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
Вчера, 21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
26 ноября
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
26 ноября
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
26 ноября
3
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
Вчера, 21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
26 ноября
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
26 ноября
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
26 ноября
3
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+