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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпия - Галатасарай
Олимпия - Галатасарай: обзор матча 08 августа 2023
Олимпия
08.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Галатасарай
9'
К. Актюркоглу
48'
Д. Мертенс
90+1'
Х. Дервисоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Галатасарай
90'
+4
Желтая карточка
Х. Дервисоглу
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
К. Актюркоглу
87'
Замена
К. Айхан
️️️️
С. Оливейра
86'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Йилмаз
Замена
М. Нукич
️️️️
С. Сеслар
86'
Замена
Н. Гаврич
️️️️
И. Посавец
77'
75'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Д. Мертенс
75'
Замена
М. Икарди
️️️️
С. Бакамбу
63'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
К. Караташ
Желтая карточка
Н. Мотика
54'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Замена
Н. Мотика
️️️️
С. Фадида
46'
42'
Желтая карточка
С. Оливейра
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Б. Йилмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
11
Саар Фадида
ЦП
21
Иван Посавец
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Руй Педру
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
26
Vall Janković
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
59
Caner Doğan
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-1-2
69
Видовшек
33
Суалехе
14
Ратник
17
Мухамедбегович
2
Силва
11
Фадида
21
Посавец
9
Бристрич
10
Сеслар
21
Элшник
14
Педру
4-2-2-2
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
42
Бартакжи
88
Караташ
10
Кутлу
27
Оливейра
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
94
Бакамбу
10
Мертенс
21
Посавец
33
Гаврич
33
Гаврич
21
Посавец
11
Фадида
20
Мотика
20
Мотика
11
Фадида
10
Сеслар
9
Нукич
9
Нукич
10
Сеслар
27
Оливейра
23
Айхан
23
Айхан
27
Оливейра
88
Караташ
15
Дюбуа
15
Дюбуа
88
Караташ
10
Мертенс
11
Акгюн
11
Акгюн
10
Мертенс
53
Йилмаз
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
53
Йилмаз
94
Бакамбу
9
Икарди
9
Икарди
94
Бакамбу
Остались в запасе
Олимпия
Галатасарай
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
26
Vall Janković
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
59
Caner Doğan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
26
Vall Janković
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
59
Caner Doğan
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Олимпия - Галатасарай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
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