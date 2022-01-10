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Расписание матчей
Кубок Африки
Коморские острова - Габон
Коморские острова - Габон: обзор матча 10 января 2022
Коморские острова
10.01.2022, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Габон
16'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коморские острова - Габон
79'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
А. Бупендза
61'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Бупендза
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коморские острова
1
Али Ахамада
ВР
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
6
Ияд Мохамед
ОП
13
Раффидин Абдулла
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мохамед Юсуфф
ЦП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Габон
1
Жан-Ноэль Амономе
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
4
Сидней Обисса
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
20
Денис Буанга
ЛВ
17
Андре Бийого Поко
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
14
Луис Амека
АП
7
Аарон Бупендза
ЦФ
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
28
Кассим Ахамада
ПЗ
24
Ахмед Могни
ЛВ
17
Накибу Абубакари
ОП
0
Фуад Бачиру
ЦП
18
Ясин Бурхан
ЦП
4
Наджим Абду
ЦП
7
Мохамед М'Чангама
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
11
Мусса Джумой
ЦФ
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Дональд Нзе
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
27
Гилхрист Нгуэма
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
3-4-2-1
1
Ахамада
22
Бакари
12
М'Дахома
4
Захари
3
Абдалла
6
Мохамед
13
Абдулла
15
Юссуф
10
М'Чангама
19
Юсуфф
21
Набуан
4-3-2-1
1
Амономе
4
Обисса
5
Экюэль-Манга
8
Палун
6
Обьянг
17
Бийого Поко
12
Канга
11
Аллевина
14
Амека
20
Буанга
7
Бупендза
7
Бупендза
7
Самбисса
7
Самбисса
7
Бупендза
Остались в запасе
Коморские острова
Габон
1
Салим Бен Бойна
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
28
Кассим Ахамада
ПЗ
17
Накибу Абубакари
ОП
0
Фуад Бачиру
ЦП
18
Ясин Бурхан
ЦП
4
Наджим Абду
ЦП
24
Ахмед Могни
ЛВ
7
Мохамед М'Чангама
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
11
Мусса Джумой
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Дональд Нзе
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
27
Гилхрист Нгуэма
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
Остались в запасе
1
Салим Бен Бойна
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
28
Кассим Ахамада
ПЗ
17
Накибу Абубакари
ОП
0
Фуад Бачиру
ЦП
18
Ясин Бурхан
ЦП
4
Наджим Абду
ЦП
24
Ахмед Могни
ЛВ
7
Мохамед М'Чангама
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
11
Мусса Джумой
ЦФ
Остались в запасе
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Дональд Нзе
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
25
Жуниор Ассуму
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
27
Гилхрист Нгуэма
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
13
Медвин Битеге
ОП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
15
Ульрик Энеме-Элла
ЦФ
22
Фахд Ндзенге
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Коморские острова - Габон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
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