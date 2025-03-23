Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кения - Габон
Кения - Габон: обзор матча 23 марта 2025
Кения
23.03.2025, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Габон
62'
М. Олунга
16'
П. Обамеянг
52'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кения - Габон
90'
+3
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
А. Нонди
89'
84'
Замена
С. Нзе Багнама
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
А. Нонди
️️️️
W. Wilson
70'
Замена
D. Abuya
️️️️
A. Akumu
65'
64'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
М. Мбула
64'
Замена
К. Луфилу
️️️️
А. Бийого Поко
64'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
Ж. Обьянг
ГОЛ! 1:2!
М. Олунга
Пас отдал
Э. Отиено
62'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Обамеянг
46'
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
А. Мукету-Муссунда
39'
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Гуелор Канга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кения
1
Ian Otieno
ВР
13
Эрик Отиено
ЛЗ
16
Rooney Onyango
ЦЗ
4
Johnstone Omurwa
ЦЗ
6
Anthony Akumu
ЦЗ
15
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Ричард Одада
ЦП
7
Mohammed Bajaber
ЦП
9
Timothy Ouma
ЦП
11
William Wilson
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
Габон
0
Лойс Мбаба
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
0
Мишель Мбула
ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
18
Марио Лемина
ОП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Кения
18
Brian Bwire
ВР
1
Farouk Shikalo
ВР
20
Manzur Okwaro
ЦЗ
5
Brian Onyango
ЦЗ
17
I. Athuman
ЦЗ
17
Амос Нонди
ОП
24
Ben Omondi
ЦП
16
Масуд Джума
ЦФ
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
8
Duke Abuya
ЦФ
21
John Avire
ЦФ
9
Джона Аюнга
ЦФ
Габон
16
Жуниор Нуби
ВР
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
19
Жак Экоми
ЛЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Кленч Луфилу
ЦП
15
Самаке Нзе Багнама
ЦП
22
Yoann Nani Nono
ЦП
7
Van Mobili
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
3-2-4-1
1
16
4
6
13
Отиено
15
Аньембе
6
Одада
9
11
7
14
Олунга
3-3-2-1-1
0
Мбаба
0
Мбула
4
Мукету-Муссунда
6
Обьянг
3
Ойоно
18
Лемина
5
Экюэль-Манга
17
Бийого Поко
12
Канга
20
Буанга
9
Обамеянг
11
17
Нонди
17
Нонди
11
6
8
8
6
6
Обьянг
19
Экоми
19
Экоми
6
Обьянг
4
Мукету-Муссунда
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
4
Мукету-Муссунда
0
Мбула
11
Аллевина
11
Аллевина
0
Мбула
17
Бийого Поко
8
Луфилу
8
Луфилу
17
Бийого Поко
12
Канга
15
Нзе Багнама
15
Нзе Багнама
12
Канга
Остались в запасе
Кения
Габон
18
Brian Bwire
ВР
1
Farouk Shikalo
ВР
20
Manzur Okwaro
ЦЗ
5
Brian Onyango
ЦЗ
17
I. Athuman
ЦЗ
24
Ben Omondi
ЦП
16
Масуд Джума
ЦФ
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
21
John Avire
ЦФ
9
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Энгин Фират
16
Жуниор Нуби
ВР
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Yoann Nani Nono
ЦП
7
Van Mobili
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
Остались в запасе
18
Brian Bwire
ВР
1
Farouk Shikalo
ВР
20
Manzur Okwaro
ЦЗ
5
Brian Onyango
ЦЗ
17
I. Athuman
ЦЗ
24
Ben Omondi
ЦП
16
Масуд Джума
ЦФ
10
Eric Johana Omondi
ЦФ
21
John Avire
ЦФ
9
Джона Аюнга
ЦФ
Остались в запасе
16
Жуниор Нуби
ВР
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Yoann Nani Nono
ЦП
7
Van Mobili
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
Главный тренер
Энгин Фират
Статистика матча Кения - Габон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Информация о матче
Стадион:
Nyayo National Stadium, Nairobi
Новости команд
Все
Кения
Габон
34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
5
Габон – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.30 08:22
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
1
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
2023.10.24 14:27
3
34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
5
Габон – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.30 08:22
Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+