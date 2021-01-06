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Расписание матчей
Испания. Кубок
Фуэнлабрада - Мальорка
Фуэнлабрада - Мальорка: обзор матча 06 января 2021
Фуэнлабрада
06.01.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Мальорка
55'
А. Дигес
100'
Ф. Гонсалес (АГ)
11'
А. Трайковски
115'
Абдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фуэнлабрада - Мальорка
ГОЛ!
Абдон
3:4
Пенальти не реализован!
F.
ГОЛ!
Мурило
3:3
ГОЛ!
Р. Нтека
3:2
ГОЛ!
Л. Жуниор
2:2
ГОЛ!
А. Канте
2:1
ГОЛ!
С. Севилья
1:1
ГОЛ!
А. Мула
1:0
115'
ГОЛ! 2:2!
Абдон
110'
Желтая карточка
И. Диабате
106'
Замена
Абдон
️️️️
Ф. Гонсалес
Замена
A. Sotillos Miarnau
️️️️
М. Дельгадо
106'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Гонсалес
100'
90'
+4
Замена
И. Баба
️️️️
Л. Ромеро
90'
+3
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Руис де Галаррета
Желтая карточка
C.
85'
81'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Фебас
Желтая карточка
П. Сисс
79'
Замена
А. Канте
️️️️
T. Awudu
78'
75'
Желтая карточка
Ф. Гамес
Замена
F.
️️️️
A. Fuentes
72'
72'
Замена
И. Диабате
️️️️
А. Алегрия
Желтая карточка
Р. Нтека
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Дигес
Пас отдал
T. Awudu
55'
36'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
Желтая карточка
A. Fuentes
27'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Трайковски
Пас отдал
И. Руис де Галаррета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фуэнлабрада
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
10
Алекс Мула
ЛФ
1
Pol Freixanet
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
29
Damián
ЦФ
0
T. Awudu
ЦФ
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Фуэнлабрада
6
Пате Сисс
ЦП
28
Абубакари Канте
ЦФ
31
Javier Belman
ЦФ
4
Alejandro Sotillos Miarnau
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
0
Mikel
ЦФ
0
Cristobal
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
35
Álvaro Gutiérrez
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
28
Iván Bravo
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-5
16
Дельгадо
26
Дигес
10
2
Валентин
11
Нтека
10
Мула
0
29
4
8
4-2-1-3
1
Парера
4
Руссо
38
Гонсалес
15
Гамес
13
Куфре
16
Руис де Галаррета
14
Фебас
15
Ромеро
77
Мурило
7
Трайковски
15
Алегрия
0
28
Канте
28
Канте
0
16
Дельгадо
4
4
16
Дельгадо
8
37
37
8
15
Ромеро
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
15
Ромеро
15
Алегрия
8
Диабате
8
Диабате
15
Алегрия
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
14
Фебас
8
Севилья
8
Севилья
14
Фебас
15
Ромеро
14
Баба
14
Баба
15
Ромеро
38
Гонсалес
9
Абдон
9
Абдон
38
Гонсалес
Остались в запасе
Фуэнлабрада
Мальорка
31
Javier Belman
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
0
Mikel
ЦФ
6
Пате Сисс
ЦП
0
Cristobal
ЦФ
35
Álvaro Gutiérrez
ЦФ
25
Жоан Састре
ПЗ
28
Iván Bravo
ЦФ
13
Лео Роман
ВР
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Javier Belman
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
0
Mikel
ЦФ
6
Пате Сисс
ЦП
0
Cristobal
ЦФ
35
Álvaro Gutiérrez
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Састре
ПЗ
28
Iván Bravo
ЦФ
13
Лео Роман
ВР
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Фуэнлабрада - Мальорка
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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