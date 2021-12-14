Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Сан-Себастьян де лос Рейес - Фуэнлабрада
Сан-Себастьян де лос Рейес - Фуэнлабрада: обзор матча 14 декабря 2021
Сан-Себастьян де лос Рейес
14.12.2021, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Фуэнлабрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Себастьян де лос Рейес - Фуэнлабрада
Замена
J.
️️️️
C. Barreda
91'
Желтая карточка
F. Llorente
85'
Красная карточка
B. Sanchez
80'
Желтая карточка
B. Martinez
75'
75'
Замена
A. Sotillos Miarnau
️️️️
А. Мула
Замена
Х. Хименес
️️️️
B. Sanchez
67'
65'
Замена
Ш. Тимит
️️️️
A. Molina Tornero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Себастьян де лос Рейес
13
Ismael De Andrés
ВР
2
Carlos Barreda
ЦЗ
3
Alvaro Moreno
ЦЗ
12
Franck Fomeyem
ЦЗ
17
Fer Ruiz
ЦЗ
14
Fernando Llorente
ЦП
23
Dani Molina
ЦП
21
Borja Sanchez
ЦП
20
Raúl Hernández
ЦП
11
Borja Martinez
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Фуэнлабрада
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
14
Arturo Molina Tornero
ЦФ
0
Álvaro Bravo
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
0
Mikel
ЦФ
Сан-Себастьян де лос Рейес
1
Miguel Bañuz
ВР
4
Juanra
ЦЗ
17
Хави Руэда
ЦЗ
10
Mario González
ЦП
21
Carlos Llamas
ЦП
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
7
Carlitos
ЦФ
9
Arturo Rodriguez
ЦФ
11
Хорхе Хименес
ЦФ
Фуэнлабрада
13
Диего Альтубе
ВР
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
4
Alejandro Sotillos Miarnau
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
66
Ибан Сальвадор
ЦФ
29
Damián
ЦФ
0
Cristobal
ЦФ
4-5-1
13
2
12
17
3
23
21
20
11
14
17
1-5
31
14
0
4
10
Мула
0
2
4
4
2
21
11
Хименес
11
Хименес
21
14
3
Тимит
3
Тимит
14
10
Мула
4
4
10
Мула
Остались в запасе
Сан-Себастьян де лос Рейес
Фуэнлабрада
1
Miguel Bañuz
ВР
17
Хави Руэда
ЦЗ
10
Mario González
ЦП
21
Carlos Llamas
ЦП
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
7
Carlitos
ЦФ
9
Arturo Rodriguez
ЦФ
13
Диего Альтубе
ВР
14
Педро Леон
ПВ
26
Адриан Дигес
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
66
Ибан Сальвадор
ЦФ
29
Damián
ЦФ
0
Cristobal
ЦФ
Остались в запасе
1
Miguel Bañuz
ВР
17
Хави Руэда
ЦЗ
10
Mario González
ЦП
21
Carlos Llamas
ЦП
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
7
Carlitos
ЦФ
9
Arturo Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
14
Педро Леон
ПВ
26
Адриан Дигес
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
66
Ибан Сальвадор
ЦФ
29
Damián
ЦФ
0
Cristobal
ЦФ
Статистика матча Сан-Себастьян де лос Рейес - Фуэнлабрада
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Себастьян де лос Рейес
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
1 : 2
30.10.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
1 : 2
01.12.2021
Сан-Себастьян де лос Рейес
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
Новости команд
Все
Сан-Себастьян де лос Рейес
Фуэнлабрада
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум голам с пенальти
2017.10.27 00:20
6
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум голам с пенальти
2017.10.27 00:20
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+