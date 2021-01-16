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Расписание матчей
Испания. Кубок
Фуэнлабрада - Леванте
Фуэнлабрада - Леванте: обзор матча 16 января 2021
Фуэнлабрада
16.01.2021, суббота, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Леванте
68'
B. Garcés
19'
C. Glauder (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фуэнлабрада - Леванте
ГОЛ!
О. Дуарте
2:4
Пенальти не реализован!
C.
ГОЛ!
С. Леон
2:3
Пенальти не реализован!
B. Garcés
ГОЛ!
Г. Мелеро
2:2
ГОЛ!
Ó. Pinchi
2:1
ГОЛ!
Р. Марти
1:1
ГОЛ!
M.
1:0
105'
Замена
Р. Марти
️️️️
Д. Гомес
Замена
A. Fuentes
️️️️
Р. Нтека
105'
103'
Желтая карточка
М. Мальса
97'
Желтая карточка
Д. Гомес
86'
Замена
М. Мальса
️️️️
Р. Рочина
Замена
M.
️️️️
П. Валентин
84'
69'
Замена
Сон
️️️️
Коке
69'
Замена
С. Поштиго
️️️️
Р. Везо
ГОЛ! 1:1!
B. Garcés
Пас отдал
Ó. Pinchi
68'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
И. Сальвадор
65'
Замена
B. Garcés
️️️️
А. Канте
60'
Замена
A. Sotillos Miarnau
️️️️
J. Marrero
60'
Желтая карточка
C. Glauder
59'
53'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Х. Луис Моралес
53'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Н. Вукчевич
47'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Желтая карточка
И. Сальвадор
47'
33'
Желтая карточка
О. Дуарте
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
C. Glauder
12'
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
А. Дигес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фуэнлабрада
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
10
Алекс Мула
ЛФ
1
Pol Freixanet
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
5
Juanma Marrero
ЦФ
0
Cristobal
ЦФ
66
Ибан Сальвадор
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Фуэнлабрада
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
10
Jano
ЦЗ
18
Borja Garcés
ЦФ
31
Javier Belman
ЦФ
0
Mikel
ЦФ
4
Alejandro Sotillos Miarnau
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
2-1-5
26
Дигес
2
Валентин
11
Нтека
10
Мула
28
Канте
66
Сальвадор
0
5
4-1-1-1-3
25
Карденас
23
Коке
6
Дуарте
21
Рубен Везо
3
Гарсия
17
Вукчевич
16
Мелеро
16
Рочина
25
Моралес
11
Леон
99
Гомес
28
Канте
18
18
28
Канте
2
Валентин
0
0
2
Валентин
5
4
4
5
11
Нтека
8
8
11
Нтека
66
Сальвадор
28
28
66
Сальвадор
25
Моралес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
25
Моралес
23
Коке
17
Сон
17
Сон
23
Коке
16
Рочина
11
Мальса
11
Мальса
16
Рочина
21
Рубен Везо
21
Поштиго
21
Поштиго
21
Рубен Везо
17
Вукчевич
22
Радойя
22
Радойя
17
Вукчевич
99
Гомес
9
Марти
9
Марти
99
Гомес
Остались в запасе
Фуэнлабрада
Леванте
31
Javier Belman
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
37
Franchu
ЦФ
10
Jano
ЦЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
31
Javier Belman
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
37
Franchu
ЦФ
10
Jano
ЦЗ
Остались в запасе
19
Эдгар Севикян
ПВ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Фуэнлабрада - Леванте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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