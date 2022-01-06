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Расписание матчей
Испания. Кубок
Фуэнлабрада - Кадис
Фуэнлабрада - Кадис: обзор матча 06 января 2022
Фуэнлабрада
06.01.2022, четверг, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Кадис
90+4'
Т. Аларкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фуэнлабрада - Кадис
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Т. Аларкон
90'
Замена
И. Альехо
️️️️
Р. Собрино
Желтая карточка
B. Konate
86'
79'
Замена
️️️️
А. Бастида
79'
Замена
️️️️
Ф. Андоне
75'
Желтая карточка
В. Чуст
Замена
️️️️
П. Валентин
71'
Замена
️️️️
R. Zozulya
59'
Замена
А. Канте
️️️️
Ш. Тимит
59'
55'
Замена
️️️️
М. Осмайич
55'
Замена
И. Чапела
️️️️
Й. Йонссон
50'
Желтая карточка
М. Осмайич
Замена
B. Konate
️️️️
C.
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фуэнлабрада
13
Диего Альтубе
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
29
Damián
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
2
Поль Валентин
ЦФ
0
Mikel
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
4
Alejandro Sotillos Miarnau
ЦФ
0
Cristobal
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
9
Roman Zozulya
ЦФ
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Алекс
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Фуэнлабрада
30
Мигель Анхель Морро
ВР
27
David Amigo
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
93
Brahim Konate
ЦП
3
Шейк Тимит
ЦП
28
Абубакари Канте
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
33
Kevin Manzano Cortés
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
24
Иван Чапела
ЦФ
1-1-5
13
Альтубе
5
14
Леон
4
9
10
Мула
0
4
2-2-1-3
23
Ледесма
15
Арсамендия
18
Эспино
16
Йонссон
6
Аларкон
8
Алекс
21
Негредо
19
Собрино
7
Андоне
0
93
93
0
3
Тимит
3
Тимит
Тимит
28
Канте
28
Канте
Тимит
28
Бастида
28
Бастида
18
Осмайич
18
Осмайич
19
Собрино
14
Альехо
14
Альехо
19
Собрино
16
Йонссон
24
Чапела
24
Чапела
16
Йонссон
Остались в запасе
Фуэнлабрада
Кадис
30
Мигель Анхель Морро
ВР
27
David Amigo
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
33
Kevin Manzano Cortés
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
27
David Amigo
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
8
Aldair Fuentes
ЦФ
33
Kevin Manzano Cortés
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Фуэнлабрада - Кадис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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