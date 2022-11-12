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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кория - Фуэнлабрада
Кория - Фуэнлабрада: обзор матча 12 ноября 2022
Кория
12.11.2022, суббота, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Фуэнлабрада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кория - Фуэнлабрада
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кория
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
0 : 3
30.10.2024
Эльче
Испания. Кубок, 2 раунд
Кория
0 : 5
21.12.2022
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кория
2 : 3
15.12.2020
Овьедо
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
0 : 1
06.01.2022
Кадис
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/16 финала
Фуэнлабрада
1 : 1
16.01.2021
Леванте
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Кория
Фуэнлабрада
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум голам с пенальти
2017.10.27 00:20
6
Кубок Испании. «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой», но вышел в следующий раунд
2017.11.29 01:18
1
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум голам с пенальти
2017.10.27 00:20
6
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