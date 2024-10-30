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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кория - Эльче
Кория - Эльче: обзор матча 30 октября 2024
Кория
30.10.2024, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 3
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кория - Эльче
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кория
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
0 : 3
30.10.2024
Эльче
Испания. Кубок, 2 раунд
Кория
0 : 5
21.12.2022
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1 раунд
Кория
2 : 0
12.11.2022
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кория
2 : 3
15.12.2020
Овьедо
Эльче
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
- : -
06.12.2026
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
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