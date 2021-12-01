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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сан Хуан - Сан-Себастьян де лос Рейес
Сан Хуан - Сан-Себастьян де лос Рейес: обзор матча 01 декабря 2021
Сан Хуан
01.12.2021, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Сан-Себастьян де лос Рейес
28'
E. Jauregi
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан Хуан - Сан-Себастьян де лос Рейес
79'
Желтая карточка
A. Pedraza
51'
Желтая карточка
E. Jauregi
37'
Желтая карточка
Х. Хименес
28'
ГОЛ! 0:1!
E. Jauregi
Пас отдал
Х. Хименес
Начало матча
Статистика матча Сан Хуан - Сан-Себастьян де лос Рейес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сан Хуан
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
1 : 2
01.12.2021
Сан-Себастьян де лос Рейес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сан Хуан
0 : 2
17.12.2020
Гранада
Сан-Себастьян де лос Рейес
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
1 : 2
30.10.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 2 раунд
Сан-Себастьян де лос Рейес
0 : 0
14.12.2021
Фуэнлабрада
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
1 : 2
01.12.2021
Сан-Себастьян де лос Рейес
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