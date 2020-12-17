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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сан Хуан - Гранада
Сан Хуан - Гранада: обзор матча 17 декабря 2020
Сан Хуан
17.12.2020, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Гранада
1'
Р. Кенеди
26'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан Хуан - Гранада
64'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Кенеди
64'
Замена
И. Руис
️️️️
А. Аранда
45'
+1
Желтая карточка
Н. Перес
26'
ГОЛ! 0:2!
Х. Молина
Пас отдал
А. Аранда
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кенеди
Пас отдал
Х. Молина
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан Хуан
20
Eneko Ezcurra
ЦФ
26
Tasio Villacampa
ЦФ
2
Julen Foncillas
ЦФ
4
Iker Ezkurra
ЦФ
5
Unai Lacomba
ЦФ
3
Imanol Goicoechea
ЦФ
8
Iñaki Lalinde
ЦФ
18
Eneko Mercero
ЦФ
10
Aritz Zabaleta
ЦФ
7
Ander Iriguibel
ЦФ
11
Miguel Lezaun
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Антонио Аранда
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Сан Хуан
19
Asier Galeano
ЦФ
1
Javier Abadía
ЦФ
12
Oier Retegui
ЦФ
22
Ander Dufur
ЦФ
16
Aitor Irigoyen
ЦФ
9
Jon Salinas
ЦФ
15
Mikel Arbeloa
ЦФ
23
Álvaro Mata
ЦФ
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
5
18
11
7
10
8
4-3-2-1
13
Эскандель
17
Куини
18
Перес
5
Санчес
23
Санчес
10
Аранда
12
Азиз
88
Брайс
29
Соро
29
Кенеди
19
Молина
10
Аранда
8
Руис
8
Руис
10
Аранда
29
Кенеди
7
Пуэртас
7
Пуэртас
29
Кенеди
Остались в запасе
Сан Хуан
Гранада
19
Asier Galeano
ЦФ
1
Javier Abadía
ЦФ
12
Oier Retegui
ЦФ
22
Ander Dufur
ЦФ
16
Aitor Irigoyen
ЦФ
9
Jon Salinas
ЦФ
15
Mikel Arbeloa
ЦФ
23
Álvaro Mata
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
6
Луис Милья
ЦП
22
Серхио Барсия
ЦЗ
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
19
Asier Galeano
ЦФ
1
Javier Abadía
ЦФ
12
Oier Retegui
ЦФ
22
Ander Dufur
ЦФ
16
Aitor Irigoyen
ЦФ
9
Jon Salinas
ЦФ
15
Mikel Arbeloa
ЦФ
23
Álvaro Mata
ЦФ
Остались в запасе
97
Луис Суарес
ЦФ
6
Луис Милья
ЦП
22
Серхио Барсия
ЦЗ
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Сан Хуан - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан Хуан
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
1 : 2
01.12.2021
Сан-Себастьян де лос Рейес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сан Хуан
0 : 2
17.12.2020
Гранада
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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