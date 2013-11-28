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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Фрайбург
Слован - Фрайбург: обзор матча 28 ноября 2013
Слован
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
81'
С. Рыбалка
23'
М. Гинтер
73'
Ф. Коклен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Фрайбург
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Коклен
90'
+1
Замена
И. Хен
️️️️
Н. Лоренцони
89'
Замена
Т. Альбутат
️️️️
М. Гинтер
ГОЛ! 1:2!
С. Рыбалка
Пас отдал
И. Пимпара
81'
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
Й. Шурал
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коклен
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
И. Пимпара
️️️️
О. Кушнир
72'
69'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
60'
Замена
С. Фрайс
️️️️
С. Керк
Замена
М. Фридек
️️️️
Д. Деларж
58'
Желтая карточка
М. Рабушич
54'
45'
+3
Желтая карточка
П. Крмас
Желтая карточка
О. Кушнир
41'
Желтая карточка
И. Сакей
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Гинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
2
Ренато Келич
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
0
Николай Лоренцони
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Любош Гушек
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
14
Тим Альбутат
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
2-5-3
31
Коварж
2
Келич
3
Кушнир
8
Павелка
5
Сакей
37
Рыбалка
15
Ковач
3
Флейшман
7
Рабушич
28
Деларж
32
Шурал
3-3-3-1
1
Бауманн
3
Дианье
25
Сорг
28
Гинтер
11
Крмас
13
Коклен
30
Гюнтер
0
Лоренцони
37
Керк
6
Фернандес
9
Ханке
3
Кушнир
21
Пимпара
21
Пимпара
3
Кушнир
28
Деларж
17
Фридек
17
Фридек
28
Деларж
32
Шурал
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
32
Шурал
28
Гинтер
14
Альбутат
14
Альбутат
28
Гинтер
0
Лоренцони
21
Хен
21
Хен
0
Лоренцони
37
Керк
9
Фрайс
9
Фрайс
37
Керк
Остались в запасе
Слован
Фрайбург
3
Милош Каришик
ЦЗ
30
Лукаш Грошшо
ВР
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
20
Любош Гушек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
33
Даниэль Бац
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
3
Милош Каришик
ЦЗ
30
Лукаш Грошшо
ВР
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
20
Любош Гушек
ЦФ
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
33
Даниэль Бац
ВР
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Слован - Фрайбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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1 : 0
07.11.2026
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1 : 2
31.10.2026
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Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
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