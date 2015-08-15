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Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Фоджа
Верона - Фоджа: обзор матча 15 августа 2015
Верона
15.08.2015, суббота, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Фоджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Верона - Фоджа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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1 : 0
09.08.2009
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Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
3 : 1
02.08.2009
Витербесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
0 : 2
09.08.2008
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Информация о матче
Стадион:
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