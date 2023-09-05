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    • Фанаты «Фоджи» сожгли 27-тысячный стадион соперника после поражения

    Фанаты «Фоджи» сожгли 27-тысячный стадион соперника после поражения

    В Италии сгорел 27-тысячный футбольный стадион.

    После матча 1-го тура Серии С, в котором «Таранто» победил «Фоджу», на стадионе начался пожар. Спортивный объект получил значительные повреждения и был признан опасным для эксплуатации – матчи на нем проводить нельзя.

    По данным итальянских СМИ, полиция рассматривает версию поджога стадиона фанатами «Фоджи». Возгорание началось именно в их секторе.

    Итальянский город Таранто лишился своего единственного стадиона.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2023 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      The only one 15 часов назад

      Полиция рассматривает версию поджога стадиона. Но наши эксперты уже решили:Фанаты «Фоджи» сожгли 27-тысячный стадион соперника после поражения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 23 часа назад

      Шнур как-то пел, что там что-то в Москве горело, так если Распил-Арена сгорит- можно будет новый хит для необремененных интеллектом написать.

      0
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      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 5 сентября, 20:33

      И.п.а.н.а.т.ы..

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