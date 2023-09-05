Полиция рассматривает версию поджога стадиона. Но наши эксперты уже решили:Фанаты «Фоджи» сожгли 27-тысячный стадион соперника после поражения
В Италии сгорел 27-тысячный футбольный стадион.
После матча 1-го тура Серии С, в котором «Таранто» победил «Фоджу», на стадионе начался пожар. Спортивный объект получил значительные повреждения и был признан опасным для эксплуатации – матчи на нем проводить нельзя.
По данным итальянских СМИ, полиция рассматривает версию поджога стадиона фанатами «Фоджи». Возгорание началось именно в их секторе.
Итальянский город Таранто лишился своего единственного стадиона.