Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Триестина - Фоджа
Триестина - Фоджа: обзор матча 09 августа 2009
Триестина
09.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Фоджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Триестина - Фоджа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Триестина
Италия. Кубок, 3 раунд
Новара
4 : 0
21.08.2011
Триестина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 1
12.01.2010
Триестина
Италия. Кубок, 4 раунд
Триестина
1 : 0
01.12.2009
Сассуоло
Италия. Кубок, 3 раунд
Триестина
1 : 0
16.08.2009
Кальяри
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
1 : 0
09.08.2009
Фоджа
Фоджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Сампдория
3 : 0
12.08.2017
Фоджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Верона
3 : 1
15.08.2015
Фоджа
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
1 : 0
09.08.2009
Фоджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
3 : 1
02.08.2009
Витербесе
Италия. Кубок, 1 раунд
Фоджа
0 : 2
09.08.2008
Барлетта Кальчо
Новости команд
Все
Триестина
Фоджа
Экс-тренер «Торпедо» Клотет напал на футболиста после его удаления
2024.11.09 16:42
2
В Италии сообщили об интересе ЦСКА к игроку из Серии C
2023.12.05 12:44
3
Фанаты «Фоджи» сожгли 27-тысячный стадион соперника после поражения
2023.09.05 20:14
3
«Как видит Умярова ветеран «Фоджи». «Спартак» высмеял Шалимова за слова об Умярове
2021.04.15 14:46
6
Колыванов: «Баджо – футболист божественный»
2015.11.20 06:56
Экс-тренер «Торпедо» Клотет напал на футболиста после его удаления
2024.11.09 16:42
2
В Италии сообщили об интересе ЦСКА к игроку из Серии C
2023.12.05 12:44
3
Фанаты «Фоджи» сожгли 27-тысячный стадион соперника после поражения
2023.09.05 20:14
3
«Как видит Умярова ветеран «Фоджи». «Спартак» высмеял Шалимова за слова об Умярове
2021.04.15 14:46
6
Колыванов: «Баджо – футболист божественный»
2015.11.20 06:56
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+