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Расписание матчей
Италия. Кубок
Триестина - Кальяри
Триестина - Кальяри: обзор матча 16 августа 2009
Триестина
16.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Триестина - Кальяри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Триестина
Италия. Кубок, 3 раунд
Новара
4 : 0
21.08.2011
Триестина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 1
12.01.2010
Триестина
Италия. Кубок, 4 раунд
Триестина
1 : 0
01.12.2009
Сассуоло
Италия. Кубок, 3 раунд
Триестина
1 : 0
16.08.2009
Кальяри
Италия. Кубок, 2 раунд
Триестина
1 : 0
09.08.2009
Фоджа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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