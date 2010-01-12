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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Триестина
Рома - Триестина: обзор матча 12 января 2010
Рома
12.01.2010, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Триестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рома - Триестина
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Триестина
1 : 0
16.08.2009
Кальяри
Италия. Кубок, 2 раунд
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Фоджа
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